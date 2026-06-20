Злая белка забралась в квартиру на северо-западе Москвы

Утром в субботу жительница Москвы обратилась в экстренные службы с необычным заявлением. В ее квартиру пробралась белка, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на улице Вилиса Лациса в Северном Тушине. Заявительница указала, что животное ведет себя агрессивно, женщина заподозрила у него бешенство. На место отправились спасатели.

Врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин объяснял 360.ru, что белки могут переносить бешенство, и призвал не контактировать с ними.

По его словам, вирус меняет головной мозг животного, поэтому оно ищет встречи с человеком. Если контакт все-таки произошел, врач призвал срочно как следует помыть руки и обратиться в травмпункт.