Жуткое ДТП в Красном Селе: карш влетел в остановку с людьми, погибла девушка

Появились кадры с места смертельного ДТП с каршерингом в Красном Селе

Утром 7 августа каршеринговый автомобиль влетел в остановку с людьми на проспекте Ленина, у перекрестка с улицей Первого Мая, возле Троицкой церкви в Красном Селе. Подробности 360.ru рассказали очевидцы жуткой аварии.

«Каршеринг влетел в остановку, сбил людей. Девушка погибла. Водитель пьяный. <…> У него что-то с ногой, еле-еле передвигался», — поделился один из местных жителей.

По его словам, виновник ДТП хотел скрыться с места аварии, но не смог далеко убежать.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 360.ru, видно, что остановка усыпана осколками, на асфальте лежит мертвая девушка, машина, устроившая ДТП, всмятку.

«На месте аварии находилось две кареты реанимации, в 06:05 одна уехала. Осколки стекла по большей площади тротуара, обломки автомобиля разнесло на несколько метров. Также на асфальте была девушка, молодая, лет 25–27 на вид, к сожалению, скончалась на месте», — сообщил другой свидетель аварии.