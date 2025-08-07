Жуткое ДТП в Красном Селе: карш влетел в остановку с людьми, погибла девушка
Появились кадры с места смертельного ДТП с каршерингом в Красном Селе
Утром 7 августа каршеринговый автомобиль влетел в остановку с людьми на проспекте Ленина, у перекрестка с улицей Первого Мая, возле Троицкой церкви в Красном Селе. Подробности 360.ru рассказали очевидцы жуткой аварии.
«Каршеринг влетел в остановку, сбил людей. Девушка погибла. Водитель пьяный. <…> У него что-то с ногой, еле-еле передвигался», — поделился один из местных жителей.
По его словам, виновник ДТП хотел скрыться с места аварии, но не смог далеко убежать.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении 360.ru, видно, что остановка усыпана осколками, на асфальте лежит мертвая девушка, машина, устроившая ДТП, всмятку.
«На месте аварии находилось две кареты реанимации, в 06:05 одна уехала. Осколки стекла по большей площади тротуара, обломки автомобиля разнесло на несколько метров. Также на асфальте была девушка, молодая, лет 25–27 на вид, к сожалению, скончалась на месте», — сообщил другой свидетель аварии.
Полиция Красносельского района проводит проверку по факту смертельного ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 7 августа около 05:33 35-летний мужчина, управляя каршеринговым автомобилем Kia Rio, не справился с управлением.
«В результате ДТП от полученных травм две женщины скончались на месте происшествия, в момент аварии они находились на остановке. После аварии водитель сбежал, бросив автомобиль. Он был задержан по горячим следам сотрудниками полиции и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — уточнили в МВД.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, водитель был пьян, добавили в полиции.
По уточненным данным, одна из пострадавших жива, но ее состояние крайне тяжелое. Врачи борются за ее жизнь.
Ранее мотоциклист погиб в жутком ДТП с грузовиком в Люберцах. Водитель КамАЗа не заметил выехавшего перед ним байкера и протаранил его.