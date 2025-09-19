Жуткая чертовщина. В Приморье сотрудники морга зашили куклу вуду в труп

Baza: во Владивостоке сотрудники морга зашили в труп пакет с куклой вуду

Во Владивостоке сотрудники одного из моргов зашили в тело пакет с куклой вуду. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника канала, судмедэксперт из бюро «ПК бюро СМЭ» вместе с коллегой зашили в грудь умершего пакет с фотографиями, восковыми фигурками и иглами.

Во время процедуры бальзамирования ритуальщик заметил странный бугорок в груди и обнаружил пакет со странным содержимым.

«Черных магов» задержали, их ждет судебное разбирательство по статьям о надругательстве над памятью и телом умершего. Следователи выясняют, зачем они сделали это.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял, что планирует повторно внести на рассмотрение в парламент инициативу о запрете рекламы тарологов и экстрасенсов. Изначально документ получил от правительства отрицательный отзыв, однако народный избранник сдаваться не намерен.