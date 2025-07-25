Депутат Милонов сообщил, что продолжит борьбу с экстрасенсами и магами

Депутат Государственной думы Виталий Милонов сообщил KP.RU , что планирует повторно внести на рассмотрение законопроект о запрете рекламы экстрасенсов и тарологов. Ранее документ получил отрицательный отзыв от правительства, однако народный избранник не намерен сдаваться.

Милонов утверждает, что такие услуги предоставляют мошенники, которые наживаются на доверчивых людях. Многие отдают последние деньги за «снятие порчи» и «поиск пропавших», но в итоге остаются ни с чем.

Блогер Михаил Лидин накануне отмечал, что за верой россиян в магию скрывается прибыльный бизнес: от телешоу с экстрасенсами до торговли бубнами и куклами вуду.