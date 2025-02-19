Жуткая авария с тягачом и легковушкой произошла в Челябинске. Четверо погибли на месте

ГИБДД: четверо погибли, двое пострадали в аварии с грузовиком в Челябинске

Легковушка Pontiac столкнулась с тягачом на проспекте Ленина в Челябинске ночью 19февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров погибли на месте, еще двое находятся в тяжелом состоянии и доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Pontiac не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в грузовик. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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