Дальнобойщик погиб при столкновении двух фур в Тюменской области

Два большегруза стали участниками ДТП в Абатском районе Тюменской области. Смертельная авария произошла на 342-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления региональной Госавтоинспекции.
По данным полицейских, 42-летний мужчина за рулем фуры Volvo попытался избежать столкновения с впереди идущей машиной и вывернул руль в сторону. В результате большегруз выехал на полосу встречного движения, где врезался в КамАЗ.
Водитель последнего автомобиля от тяжелых травм скончался по пути в больницу. Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего, а также выясняют все обстоятельства случившегося.
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 18 февраля
Путин ввел новые выплаты для утративших имущество жителей Курской области
«Мина замедленного действия». Путин отдал жесткое поручение по мазуту в Черном море
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
Вэнс заявил, что Европе больше всего угрожает не Россия
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте