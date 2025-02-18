Дальнобойщик погиб при столкновении двух фур в Тюменской области

Два большегруза стали участниками ДТП в Абатском районе Тюменской области. Смертельная авария произошла на 342-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления региональной Госавтоинспекции.

По данным полицейских, 42-летний мужчина за рулем фуры Volvo попытался избежать столкновения с впереди идущей машиной и вывернул руль в сторону. В результате большегруз выехал на полосу встречного движения, где врезался в КамАЗ.

Водитель последнего автомобиля от тяжелых травм скончался по пути в больницу. Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего, а также выясняют все обстоятельства случившегося.