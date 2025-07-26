Жуткая авария парализовала движение на Дмитровском шоссе в Мытищах, есть погибшие

Массовое ДТП произошло на 37-м километре Дмитровского шоссе в Мытищах около деревни Шолохово. Столкнулись четыре автомобиля, движение из Москвы парализовано, рассказал 360.ru очевидец аварии.

В местных пабликах водители сообщили, что искореженные автомобили растянулись на сотни метров. В сторону области проехать невозможно, в сторону Москвы пускают по одной полосе.

На присланных 360.ru кадрах видно, что машины сильно повреждены. Свидетели сообщили, что водитель — виновник аварии, возможно, был пьян. По предварительной информации, есть погибшие.

«Мы проезжали, когда только все произошло. Три машины. <…> Очевидцы помогли водителю Volvo и парню, которой на видео. Третья машина визуально не сильно пострадала», — рассказал очевидец аварии.

На месте уже работают экстренные службы: медики оказывают помощь пострадавшим, спасатели расчищают затор.

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