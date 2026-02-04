Мошенники начали имитировать домовые чаты и управляющие компании

Мошенники начали массово создавать фейковые чаты многоквартирных домов в мессенджерах для сбора персональных данных жильцов. Об этом в понедельник сообщило федеральное агентство РИА «Новости» по результатам собственного расследования.

Злоумышленники могут создавать поддельные переписки, имитирующие общение соседей в подъездах и домах. Они активно переманивают туда владельцев квартир и арендаторов.

В этих чатах преступники действуют от имени старших по дому или представителей управляющих компаний. Они размещают уведомления с просьбой предоставить персональные данные для якобы важных целей.

Таким способом аферисты получают доступ к конфиденциальной информации собственников. Эксперты рекомендуют жильцам проверять подлинность чатов через управляющие компании.

