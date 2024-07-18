Журналистку Прокопьеву объявили в розыск в России

По какой конкретно статье ее разыскивают, не уточняется. В феврале 2019 году против Прокопьевой* завели уголовное дело по статье о публичных призывах к оправданию терроризма и к осуществлению террористической деятельности.

Летом 2020 года журналистку признали виновной, ее оштрафовали на 500 тысяч рублей. В сентябре 2023 года Прокопьеву* оштрафовали по делу о дискредитации Вооруженных сил России, а чуть ранее министерство юстиции внесло ее в список иностранных агентов. В настоящее время Прокопьева* находится за пределами России.

Днем ранее в розыск объявили редактора «Фонтанки» и бывшего корреспондента «Русской службы Би-би-си» журналиста Андрея Захарова*.

*Светлана Прокопьева, Андрей Захаров — признаны в России иностранными агентами.