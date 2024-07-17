Журналиста Андрея Захарова объявили в розыск в России
МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Андрея Захарова по уголовной статье
Занимающегося расследованиями бывшего корреспондента «Русской службы Би-би-си» и редактора «Фонтанки» журналиста Андрея Захарова* объявили в розыск по уголовной статье. Его карточку разместили в базе данных МВД.
В ней указали, что Андрея Вячеславовича Захарова* 1983 года рождения разыскивают по статье Уголовного кодекса.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточнил, что в апреле против Захарова* завели уголовное дело за несоблюдение требований иностранного агента. В розыск журналиста объявили в рамках расследования этого дела.
По открытым данным, сейчас журналист живет в Болгарии. Он сотрудничает с признанными в России нежелательными организациями изданиями и пишет книги.
Министерство юстиции включило Захарова* в список иностранных агентов в начале октября 2021 года. Тогда в реестр попали сразу девять журналистов и три компании.
*Андрей Захаров — признан в России иностранным агентом.