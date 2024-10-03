Журналистка попала в немилость к Мизулиной после вопроса о детях на встрече в Челябинске
74.ru: люди в штатском допросили журналистку, спросившую Мизулину о детях
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретилась в Челябинске со школьниками и студентами, а также с журналистами. Корреспондент 74.ru задала Мизулиной вопрос о детях, после чего ею заинтересовались «люди в штатском».
Журналистка челябинского издания поинтересовалась, почему у главы Лиги, выступающей против пропаганды чайлдфри и за семейные ценности, нет своих детей. На что Мизулина заявила, что не обсуждает личную жизнь.
После диалога к корреспонденту подошли люди в штатском, попросили предъявить паспорт и задали несколько вопросов, в том числе об одном из ее знакомых из числа оппозиционеров. Очевидцы рассказали, что приказ «пробить по базе» поступил от Мизулиной.
В сентябре Мизулина подала в суд на блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя*. Дизайнер в интервью иноагенту раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и ее главы.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.