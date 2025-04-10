Журналиста Соловьева привлекли к административной ответственности

Савеловский районный суд Москвы привлек к административной ответственности журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.
Журналиста признали виновным по статье КоАП «Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».
Соловьеву назначили административный штраф в размере 10 тысяч рублей.
Ранее Краснофлотский районный суд Хабаровска назначил журналисту Сергею Мингазову штраф в 700 тысяч рублей по делу о распространении ложной информации о действиях российского армии.
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