Журналиста Соловьева привлекли к административной ответственности

Савеловский районный суд Москвы привлек к административной ответственности журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.

Журналиста признали виновным по статье КоАП «Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

Соловьеву назначили административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее Краснофлотский районный суд Хабаровска назначил журналисту Сергею Мингазову штраф в 700 тысяч рублей по делу о распространении ложной информации о действиях российского армии.