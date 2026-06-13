Жизнь малыша за секунду оборвалась в сибирской многоэтажке

Маленький ребенок 12 июня упал из окна многоэтажного дома в Тюмени. О деталях происшествия сообщило местное издание 72.ru .

Пятилетний мальчик выглянул в окно третьего этажа дома в районе Лесобазы. На подоконнике он удержаться не сумел и рухнул на асфальт.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи прибыли, когда ребенок еще был жив. Парамедики попытались его реанимировать, но не смогли.

Ситуацией уже заинтересовались надзорные органы. Проверку по факту смерти малолетнего начал следственный комитет.

Издание 72.ru отмечает, что за весну в Тюмени из окон выпали несколько человек. Один из них погиб в середине мая, другой скончался в апреле.

В конце мая четырехлетний ребенок также упал из окна дома в Зеленограде. Мальчик выжил, прокуратура также инициировала проверку.