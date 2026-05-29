Прокуратура установит обстоятельства выпадения из окна ребенка в Зеленограде

Четырехлетний ребенок выпал из окна жилого дома в Зеленограде. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. В прокуратуре призвали не оставлять детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами.

По предварительным данным, четырехлетний ребенок находился на лестничной клетке жилого дома вместе с мамой. На короткое время мальчик остался без присмотра и выпал из окна.

Все обстоятельства происшествия устанавливают под контролем прокуратуры Зеленоградского административного округа.

«Родители! Будьте бдительны, не оставляйте детей без присмотра в помещении, где открыто окно», — напомнили в ведомстве.