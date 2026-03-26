Живую женщину и труп нашли под горой мусора в петербургской квартире

В Петербурге коммунальные службы нашли живую женщину в квартире, до потолка заваленной мусором. Несколько дней назад там же обнаружили труп. Об этом сообщил глава Красногвардейского района Андрей Хорт в MAX.

В пятницу, 20 марта, в квартире на проспекте Наставников среди огромного количества мусора нашли мертвую женщину. После этого районные власти поручили коммунальщикам расчистить помещение и провести санитарную обработку.

За три дня рабочие смогли добраться до одной из комнат. Там специалисты обнаружили еще одну женщину, которая находилась под завалами. Ей помогли выбраться и передали врачам скорой помощи. Сейчас специалисты выясняют, как долго она находилась в квартире и при каких обстоятельствах там оказалась.

Ранее в Москве жильцы дома на Дмитровском шоссе пожаловались на муниципальную квартиру, в которой обнаружили тело человека и горы мусора. Беспокойство у них вызвал стойкий неприятный запах.