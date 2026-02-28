Москвичи пожаловались на квартиру с мусором и трупами животных

Жильцы дома на Дмитровском шоссе в Москве пожаловались на муниципальную квартиру, в которой обнаружили тело человека и горы мусора. Соседка злополучного помещения Елизавета поделилась историей с изданием «Подъем» .

Семья купила жилье и почти сразу столкнулась с запахом разложения. Он, как утверждала женщина, шел из соседней квартиры через вентиляцию и коммуникации.

«Когда квартиру вскрыли, то выяснилось, что там почти год или более лежал труп человека. Трехкомнатная квартира полностью завалена мусором до потолка, разлагающиеся трупы животных, личинки, тараканы и насекомые, сильнейший запах гниения», — сказала Елизавета.

Она уточнила, что тело человека вывезли, но мусор, останки животных и следы антисанитарии так и остались. Елизавета добавила, что квартира принадлежала городу и ее предоставляли жильцам по соцнайму.

«В феврале 2026 года нам сообщили, что дезинфекция проведена. <…> Но мусор и все остальное так и лежит», — рассказала она.

Соседи обеспокоены тем, что что открытый доступ в захламленное помещение может привести к распространению инфекций, а мусор рядом с электрикой — к пожару.

