«Животные страдают»: волонтер пожаловалась на владелицу приюта в Новой Москве

Столичный зооволонтер обвинила владелицу приюта в Краснопахорском районе Новой Москвы в жестоком обращении с животными, а та считает, что ей мстят. В хитросплетениях истории разбирался 360.ru.

При этом собак, по словам волонтера, держат по шесть-семь в одном вольере, хотя по регламенту полагается не более трех, из-за чего животные постоянно грызутся. Собеседница 360.ru призналась, что хочет огласки и привлечения внимания СМИ.

«Показывают в документах больше животных, а на деле их меньше. Финансирование уходит непонятно куда, а животные страдают без питания и лечения», — подчеркнула она.

Женщина заявила, что животные в приюте живут в ужасных условиях, их кормят отходами и не лечат. Внутрь пускают только по предварительной записи, чтобы избежать утечки информации.

Что говорят в приюте

Владелица приюта, в свою очередь, заявила, что женщина якобы мстит ей за мужа и говорит неправду.

«Жалоба вам поступила от человека, у которого сейчас мужа посадили. Он травил собак, их изъяли, к нам поместили. Она нам угрожает, а собак мы отдать не можем, потому что они на контроле прокуратуры. <…> Звонит мне с 10 номеров, сказала, что будет мстить», — заявила собеседница 360.ru.

По ее словам, 47-летний мужчина мог приказать собаке броситься на любого человека, который ему не приглянулся, и из-за этого пострадали люди. При этом она не знает, как зовут звонившую ей женщину.

Сама волонтер в ответ заметила, что владелица приюта ее с кем-то путает и сама не замужем.

В декабре прошлого года владельцы животных пожаловались на зоогостиницу в Балашихе. По их словам, питомцев после передержки начинает рвать, у них понос с кровью, и животные чувствуют себя как в аду.