«Полнейший ужас». Хозяева собак пожаловались на зоогостиницу в Балашихе

В Балашихе хозяева собак пожаловались, что их питомцев тошнит после зоогостиницы

Хозяева собак пожаловались на условия в гостинице для животных «Ерин Дог Кэмп» в Балашихе. По их словам, попадающие туда питомцы чувствуют себя словно в аду. Пострадавшие люди рассказали 360.ru подробности.

Самой частой жалобой собачников оказалось то, что их любимцы возвращаются с передержки больными.

«В гостинице присутствует вирус, от которого у собак рвота и понос с кровью, также есть питомниковый кашель и даже зафиксирована смерть животного», — рассказала собеседница 360.ru.

Рядом с зоогостиницей находится мехоперерабатывающая фабрика, где много крыс. Яд разбросан прямо на тропах для выгула. При этом в штате гостиницы нет даже ветеринара, а кинолог, по словам бывшей работницы заведения, приходит на работу пьяным.

«Если вас покусали собаки — сами вы виноваты. Никакого официального трудоустройства нам никогда не светило, потому что нафиг этому человеку (владельцу зоогостиницы — прим. ред.) это было не нужно», — добавила она.

Женщина охарактеризовала ситуацию как «полнейший ужас». Однако в прокуратуре, по ее словам, заявление не приняли.

В апреле в Свердловской области в собачьем питомнике нашли три десятка тел животных. По мнению владельца питомника, их отравили.