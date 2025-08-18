«Животное разрывается от голода». Москвичка на полтора месяца бросила кошку в Некрасовке

В Некрасовке жители многоэтажки забили тревогу: в одной из квартир заперли кошку на полтора месяца. Как рассказала 360.ru соседка Наталия, еще 4 июля хозяйка животного уехала в другую область и оставила питомца одного.

«Шло время, никто не знал, что там находится животное. Было тихо. Потом со временем соседи услышали крики кошки. Никто не приходил, никто не проведывал, никто не кормил. Я так понимаю, туалет тоже не убирал. Вот сегодня уже какое число, хозяйка квартиры так и не вернулась домой», — отметила Наталия.

Жильцы написали заявления в полицию. В дом неоднократно приходил участковый, с хозяйкой связывались. Но она утверждает, что к кошке приходят, ее кормят и проверяют, как она себя чувствует.

«Но никто не приходит. У нас есть и камеры в доме, и консьержи сидят, и все прекрасно понимают, что кошка уже больше полутора месяца одна. <…> Мы хотим достучаться до хозяйки, чтобы она выпустила это бедное животное, которое разрывается, сидит и кричит от голода. Вот представьте, как было жарко, и что там с животным творится, мы вообще не представляем даже», — добавила она.

По словам Наталии, полиция отказывается вскрывать дверь, потому что связь с хозяйкой есть, и она утверждает, что кошку кормят.

«Но у нас там резиночка приклеена на двери, и в дверь никто не проходил», — сказала соседка.

Ранее неравнодушные жители Химок обратили внимание на собаку,привязанную к заднему колесу машины возле дома на улице Германа Титова. Животное страдало от жары и нуждалось в уходе.