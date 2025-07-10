В Химках привязанную к машине собаку оставили умирать на жаре

Волонтеры спасли собаку, привязанную к колесу машины в Химках

Неравнодушные жители Химок обратили внимание на собаку, привязанную к заднему колесу машины около дома на улице Германа Титова. Питомец явно нуждался в уходе и уже долгое время находился на жаре, заявила 360.ru волонтер Ольга.

Она сообщила, что неизвестный мужчина зачем-то привязал пса к чужой машине.

«Он сначала вышел, долго разглядывал автомобиль, видно, что заглядывал на лобовое, посмотрел номер», — добавила собеседница 360.ru.

По ее словам, пса зовут Балу, ему восемь лет. Чтобы спрятаться от жары, питомец забился под машину, к которой его привязали.

«Собака была неухоженная, ей не оставили даже воды», — отметила она.