В Химках привязанную к машине собаку оставили умирать на жаре
Волонтеры спасли собаку, привязанную к колесу машины в Химках
Неравнодушные жители Химок обратили внимание на собаку, привязанную к заднему колесу машины около дома на улице Германа Титова. Питомец явно нуждался в уходе и уже долгое время находился на жаре, заявила 360.ru волонтер Ольга.
Она сообщила, что неизвестный мужчина зачем-то привязал пса к чужой машине.
«Он сначала вышел, долго разглядывал автомобиль, видно, что заглядывал на лобовое, посмотрел номер», — добавила собеседница 360.ru.
По ее словам, пса зовут Балу, ему восемь лет. Чтобы спрятаться от жары, питомец забился под машину, к которой его привязали.
«Собака была неухоженная, ей не оставили даже воды», — отметила она.
Приютивший у себя спасенного пса мужчина рассказал 360.ru, что на животном было много клещей. Семейная пара отмыла питомца, а затем отвезла его к ветеринару.
«Мы не знаем, кем является человек, оставивший его так умирать в 35-градусную жару, но уже коллективно составили заявление о жестоком обращении с животными», — отметил мужчина.
Ранее житель Калининграда запер свою собаку в тесной клетке на балконе. Питомцу было неудобно, он мог получить травмы. Крупного пса выпускали из клетки только для того, чтобы покормить.