Живодеры устроили бизнес на орлах в Пятигорске

Двое мужчин предлагали туристам за деньги сфотографироваться с привязанными орлами возле памятника в Пятигорске. Предприниматели жестоко обращались с птицами, которые пытались вырваться, рассказала 360.ru очевидица.

Явно незаконный бизнес мужчины открыли возле скульптуры «Орел» на горе Горячая.

По словам очевидицы, предприниматели призывают прохожих погладить или посадить к себе на плечо птицу, чтобы сделать эффектное фото возле достопримечательности. На вопрос о том, есть ли у них лицензия на ведение такой деятельности, оба хозяина хищных птиц не ответили.

«Оба орла на привязи. Попытки вырваться и улететь пресекаются — птиц волочат по земле, не реагируя ни на какие упреки и возмущение со стороны. Когда я сказала одному предпринимателю, что видео будет везде, он ухмыльнулся», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Ранее живодеры до смерти забили 17-летнего пса в Псковской области. Волонтер отвез питомца в ветклинику, но из-за тяжелых травм животное пришлось усыпить. По словам зоозащитника Александра Ефимова, за собакой присматривал местный житель.