Старого пса забили до смерти в Псковской области

Неизвестные жестоко избили 17-летнего пса в городе Порхов Псковской области. Зоозащитник Александр Ефимов отвез его в ветеринарную клинику в областном центре, но травмы были столь тяжелыми, что животное пришлось усыпить. Подробности о произошедшем мужчина рассказал 360.ru.

По его словам, собака не была полностью безнадзорной — в городе был человек, который за ней ухаживал.

«Он теоретически хозяйский, но по факту… Если бы я знал, что вообще хозяина нет как такового, я бы его давно забрал в свой приют для старых и больных. Но мне говорили, что хозяин есть», — признался Ефимов.

Сейчас полицейские разыскивают живодеров, однако пока не удалось обнаружить даже записей с камер видеонаблюдения.

