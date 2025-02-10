Живодеры расстреляли бездомных собак в Карачаево-Черкесии, одну из них удалось спасти. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Всего от рук неизвестных погибли взрослая собака и трое ее щенков. Еще одного пса подобрали волонтеры и отправили в Москву на лечение.

Зоозащитники обратились в полицию с просьбой найти стрелков, но пока, по их словам, до возбуждения уголовного дела не дошло.

Ранее в Красноярске полицейские начали проверку из-за разлетевшихся по соцсетям видео жестокого обращения с животным. На одном из них живодер вешал кота на веревке, на другом затолкнул питомца в стиральную машину и включил ее, на третьем заживо поджег животное в клетке. После проверки органы внутренних дел примут процессуальное решение.