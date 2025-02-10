Полиция взялась за живодера, который сжег кота в клетке в Красноярске

В Красноярске полицейские начали проверку по поводу жестокого обращения с животными после разлетевшихся по соцсетям кадров с издевательствами над котом. Об этом 360.ru сообщили в региональном управлении МВД России.

Видеозаписи, на которых неизвестный жестоко обращается с животными, появились в одном из Telegram-каналов. На одном из роликов мучитель подвесил кота на веревке, на другом — засунул питомца в стиральную машину и включил ее, на третьем — заживо сжег несчастное животное в клетке.

«Сотрудники полиции устанавливают предполагаемого злоумышленника и все обстоятельства. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — подчеркнули в правоохранительных органах.

Ранее неизвестные отловщики устроили массовое уничтожение собак в Красноярском крае. Для убийства безнадзорных животных они использовали огнестрельное оружие.