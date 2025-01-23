«Живая игрушка». Крошечную тигрицу со сломанными лапами подкинули в нижегородский зоопарк

В зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде подкинули пятимесячную тигрицу в возрасте пяти месяцев. Животное в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, хищницу принесли в зоопарк ее бывшие хозяева. Ветеринары осмотрели тигрицу — у нее сломаны плечевые кости в обеих передних лапах.

После диагностики маленькую тигрицу переправили в хоспис «Дом тигра». Его представительница допустила, что котенка хищного зверя взяли домой люди как «живую игрушку». По ее словам, купить тигренка можно нелегально примерно за 250 тысяч рублей.

Возможно, хозяева не знали как нужно кормить дикое животное. У тигрицы развился алиментарный гиперпаратиреоз. Такое метаболическое расстройство возникает в ответ на недостаток кальция, оно часто встречается у котят. При тяжелом течении гиперпаратиреоз вызывает хромоту, деформацию и даже паралич конечностей — лапы детеныша, скорее всего, просто сломались под его весом.

Ветеринары дали благоприятный прогноз на восстановление тигренка. Позвоночник хищника не пострадал. Лечение займет несколько месяцев.

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