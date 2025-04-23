Жительницу Уфы с дочкой напоили коктейлем с антисептиком

Жительница Уфы и ее 11-летняя дочь выпили антисептик, его подали в кафе

В Уфе местная жительница и ее 11-летняя дочь попали в больницу после визита в одно из городских кафе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash .

Школьница в заведении заказала себе коктейль со вкусом маракуйи и ромашки. Сделав несколько глотков, девочка обратила внимание на странный вкус и отдала стакан матери, которая также продегустировала напиток. Вскоре после этого они почувствовали себя плохо.

По ошибке в коктейль бармен налил антисептик, перепутав химикат с другой жидкостью. Пострадавшая написала заявление в полицию, в заведении от комментариев отказались.

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