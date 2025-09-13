Жительницу Уфы обвинили в фиктивных браках с бойцами СВО ради выплат

Браки с бойцами специальной военной операции стали способом заработка для предпринимательницы из Уфы. Об этом Telegram-каналу Baza рассказала мать погибшего военного.

Она пояснила, что ее сын участвовал в СВО с 2022 года. Во время приезда в Уфу познакомился с вдовой погибшего бойца. Отношения закрутились быстро, и через три месяца после похорон пара сыграла свадьбу.

В феврале прошлого года сын собеседницы журналистов погиб в ходе боевых действий. На поиски тела и транспортировку она потратила большое количество времени, поэтому похороны провели только недавно.

При оформлении в наследство женщина узнала, что автомобиль сына записан на вдову сына. Кроме того, со счета бойца пропали около пяти миллионов рублей, которые он получил во время службы. Женщина подчеркнула, что на связь невестка не выходит и связаться с ней невозможно.

По ее версии, сам брак носил фиктивный характер, а вдова хотела забрать деньги и имущество сына.

С проблемой жен-однодневок бойцов СВО предложили начать борьбу в Госдуме. Депутаты Евгений Марченко и Александр Бородай выступили за законодательный запрет на разделение выплат, полученных военными, при разводе.