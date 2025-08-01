Женщина погибла под колесами легковушки на юго-западе Москвы

Место смертельной аварии с пешеходом на юго-западе Москвы сняли на видео

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил женщину на Вильнюсской улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что наезд на пешехода произошел на регулируемом переходе.

После столкновения водитель легковушки не справился с управлением и врезался в припаркованное транспортное средство. Сбитая женщина скончалась на месте от полученных травм.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следователи-оперативники для установления всех обстоятельств происшествия.

Работу криминалистов взяла под свой контроль прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места аварии. На опубликованных кадрах видно, как тело погибшей накрыли белой простыней. Сбившая пешехода машина осталась посередине проезжей части.

Сегодня же стало известно, что автомобиль Omoda сбил пешехода на Петровском проспекте в Санкт-Петербурге. Удар отбросил иномарку на другую машину и перевернул вверх колесами. Прибывшие на место врачи заявили о клинической смерти пострадавшего пешехода и травмах сбившего его водителя. Обоих мужчин забрали в больницу.