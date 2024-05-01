Конфликт из-за разбитой машины должника обернулся убийством в Уфе | 360°

Криминал 01 мая 2024, 13:02 Конфликт из-за разбитой машины должника обернулся убийством в Уфе СК: житель Уфы нанес смертельное ранение ножом прохожему пресс-служба СУ СК по Башкортостану

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Молодой уфимец, предположительно, нанес прохожему смертельные ранения ножом в бедро. Пострадавший умер в машине скорой помощи. Конфликт произошел между шестью мужчинами, сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Башкортостан.

По версии следствия, утром 30 апреля в Уфе на Транспортной улице мужчины выясняли отношения по поводу возврата долга и начали крушить машину должника. Как уточнил Telegram-канал Shot, 34-летний прохожий — сосед владельца машины — сделал злоумышленникам замечание. Он потребовал от толпы прекратить разбивать автомобиль. Началась драка, во время которой 19-летний парень несколько раз ранил мужчину. После этого злоумышленник скрылся вместе со знакомым, однако позже был задержан.

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Уфимцу предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

С фигурантом дела проводятся следственные действия. Следователи назначили судебные экспертизы, допрашивают очевидцев и других участников конфликта. Их действиям дадут правовую оценку.

Сестра убитого рассказала Shot, что брат всегда был добрым, справедливым и отзывчивым. Она добавила, что после ранений он около часа истекал кровью, но скорую никто вовремя не вызвал.

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