Жительнице Улан-Удэ 62 года не дают квартиру вместо аварийного деревянного дома

Жительница Улан-Удэ с 1963 года не может получить квартиру вместо аварийного деревянного дома. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

У дома протекает крыша, потолок в щелях, а чтобы отопить его зимой — нужно восемь машин дров. В 2020 году здание признали непригодным для проживания, но очередь на переселение так и не продвинулась.

Администрация города утверждает, что женщина сама отказывалась от предложенных ей вариантов. По решению суда пенсионерка должна получить жилье до конца года.

Ранее жительнице другого аварийного дома — в Ачинске Красноярского края — пообещали вернуть унитаз, установку которого суд ранее счел незаконной и потребовал демонтировать. Сама женщина отказывалась переезжать из-за памяти о родных.