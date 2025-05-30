Жительнице Сочи парализовало половину лица из-за хронического гайморита

Недолеченный хронический гайморит вызвал паралич лица у молодой девушки из Сочи. Лекарства и упражнения не помогают уже несколько месяцев, сообщил Telegram-канал Shot .

С 14 лет девушка живет с гайморитом, но серьезных проблем никогда не испытывала. Однако, проснувшись утром в марте этого года, она пошла умываться и заметила, что не может закрыть левый глаз и удержать воду во рту. Подумав, что это инсульт, жительница Сочи не стала ждать скорую помощь и срочно поехала в ближайшую частную клинику, где ей сделали МРТ мозга. Врач назначил только гормональные препараты и витамины, после чего отпустил ее.

Три дня, которые она провела дома, страдая от сильных болей, оказались решающими, как позже объяснили неврологи из другой клиники. В этот период нужно было пройти курс лечения с использованием кортикостероидных препаратов, которые вводятся внутривенно. Это мощная гормональная терапия.

Выяснилось, что воспаление гайморовых пазух распространилось на лицевой нерв, что привело к его повреждению. У девушки диагностировали паралич Белла.

Пациентка завершила основной курс лечения. В настоящее время она регулярно проходит курсы массажа, физиотерапии и иглоукалывания. Однако, по ее словам, пока нет никаких улучшений: половина лица все еще не работает. Врачи предполагают, что процесс восстановления может занять до шести месяцев.

Ранее в Подмосковье медики спасли 10-летнюю школьницу от инсульта. По словам матери, девочке стало плохо во время принятия ванны. У нее появилась асимметрия лица, правая рука и нога перестали двигаться. Она не могла говорить и не понимала речь близких.