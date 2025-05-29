29 мая 2025 20:51 У 10-летней девочки в Подмосковье случился инсульт. Как ребенка спасли от инвалидности и смерти 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Здоровье

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В Подмосковье спасли от инсульта 10-летнюю школьницу. Мать маленькой пациентки рассказала, что дочке стало плохо, когда она принимала ванну: появилась асимметрия лица, правая рука и правая нога не слушались. Говорить девочка не могла и не понимала речь близких. Что нужно знать об этом опасном синдроме, его симптомах и первых действиях, если вы заметили их у ребенка, разбирался 360.ru.

Инсульт у девочки в 10 лет Спасти девочку смогли врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, куда ее в тяжелом состоянии доставила бригада скорой помощи. Сначала школьнице сделали КТ, результаты которого исключили кровоизлияние. Затем провели МРТ — оно показало полную закупорку левой внутренней сонной артерии крупным тромбом. Это означало обширный ишемический инсульт левого полушария мозга.

Фото: Минздрав Московской области

«Если своевременно не оказать помощь, возможны тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Если пациент попадает в больницу в первые 4,5 часа с начала симптомов, то еще есть шансы восстановить кровоток», — отметила заведующая отделением неврологии Нина Маслова.

Благодаря слаженной работе и оперативности родителей девочка оказалась в больнице через два часа. Мы провели тромболизис — медикаментозную процедуру для растворения тромба. Это спасло ребенка от тяжелой степени инвалидности и даже смерти. Нина Маслова

Сейчас девочка находится в стабильном состоянии, пока проходит восстановительную терапию в неврологическом отделении, а после нее начнет лечебный курс в отделении медицинской реабилитации детского центра, уточнили в подмосковном Минздраве.

Главные симптомы инсульта у ребенка Детский инсульт — проблема серьезная, социально важная, но, к счастью, все-таки не очень распространенная, отметил в беседе с 360.ru руководитель реабилитационного центра «Доверие», врач-невролог Александр Комаров. В год специалисты отмечают два-три случая (в некоторых странах пять) на 100 тысяч детской популяции. Причем до проведения КТ или МРТ распознать инсульт нельзя. Это не смогут сделать ни родители, ни врачи скорой. Но опираясь на характерные признаки, возможно заподозрить опасный синдром.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Это могут быть внезапные судороги или паралич конечностей, асимметрия лица, сильная головная боль или утрата какой-то неврологической функции (например, ребенок перестает видеть, не может говорить, не понимает вашу речь). Но точный диагноз поставят лишь в стационаре, куда при подобных признаках нужно обращаться как можно скорее.

Интересно Прогноз пациента сильно зависит от времени, через которое он обратился к медикам. Помните, что продолжительность у так называемого «окна возможностей» всего лишь 3,5-4 часа. Прогноз пациента сильно зависит от времени, через которое он обратился к медикам. Помните, что продолжительность у так называемого «окна возможностей» всего лишь 3,5-4 часа.

Почему у детей бывает инсульт Причины детского инсульта могут быть в том числе и врожденные. Дело в том, что у небольшого процента младенцев есть изменения сосудов в виде сосудистых мальформаций или, как их еще называют в народе, аневризм, пояснил Комаров. И вот такие мешкообразные расширения сосудистого звена при определенных условиях могут разорваться и дать геморрагический инсульт.

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Рвутся такие врожденные аневризмы при какой-то нагрузке. Допустим, до 7-8 лет у ребенка не было нагрузки и вдруг он пошел ударно заниматься спортом, а о возможной проблеме с сосудами никто и не подозревал, потому что, как правило, в это время еще не делают скрининговые обследования МРТ и ангиографию», — пояснил собеседник 360.ru.

Более того, с точки зрения неврологического статуса проблема может быть не видна, потому что она не проявляет себя ничем. И вот такие истории могут развиваться при нагрузке, при натуживании, при поднятии тяжести, при кувырках, при гимнастике, при подтягивании. И хотя не так часто, но присутствует такая история. Александр Комаров врач-невролог

Помимо этого, развитие детского инсульта возможно на фоне заболеваний или врожденных изменений крови, будь то тромбофилия или, наоборот, гемофилия, добавил эксперт.

Восстановиться после инсульта возможно?

По словам детского невролога Ольги Львовой, у детей, перенесших инсульт, отличный потенциал выживаемости.

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look / www.globallookpress.com

«Мы знаем таких, которые приезжали обездвиженные абсолютно, даже указательным пальчиком пошевелить ребенок не мог — рука была парализована. Сейчас приходит на прием — разницу справа-слева вижу только я, он пользуется этой рукой, ест, пишет. Учится в школе, с программой справляется, эпилепсии нет, интеллектуальных нарушений нет», — отметила она в беседе с «Коммерсантом». Но чтобы добиться хороших результатов, родители должны оставаться внимательными к этой проблеме, соблюдать рекомендации врачей, выполнять их, привозить ребенка на осмотры, следить за сдачей анализов, присылать их.

Также важно учитывать, что, к сожалению, никто не может гарантировать, что пациент снова не столкнется с этой бедой. Если ничего не делать после первого события, повторный инсульт может случиться у каждого пятого ребенка, предупредила Львова. Такова статистика.

Если пролечили, выписали, выдали реабилитационный план и отпустили, а дома ничего не делалось, то вероятность повторного события 20%. Но сейчас создана система наблюдения — после того, как ребенок перенес инсульт, он должен идти по алгоритму контроля всех факторов риска. Ольга Львова врач-невролог

Профилактика детского инсульта: главные правила Если говорить о профилактике детского инсульта, в первую очередь нужно отметить отказ от энергетиков и кофе, посоветовал Комаров. Также большое значение имеет здоровый образ жизни и правильный распорядок дня: чтобы ребенок был не перегружен ни учебой, ни физическими нагрузками, успевал нормально отдыхать и высыпаться.

Если ребенок хочет серьезно заниматься спортом — нужно обязательно предварительно пройти полное обследование.

Фото: Heline Vanbeselaere/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Требуется и профилактика падений, никаких ударов по голове, потому что детские сосудики крепкие, но тоненькие. И при ударах могут развиться субарахноидальные кровоизлияния — это тоже вид инсульта, который вызывает кровотечение в менингеальной (мягкой) мозговой оболочке. И у детей при даже незначительных ударах, падении с высоты собственного роста или с двух метров, могут развиваться такие истории», — предупредил собеседник 360.ru. И, наконец, важно постоянное внимание — если ребенок часто жалуется на головную боль, на метеочувствительность, если у него вдруг появляются судороги — нужно не терять время и обращаться к врачам, чтобы выяснить, что вызывает подобные проблемы. Варианта «просто забить» быть не должно. Лучше провести обследование, пусть это может быть и не очень просто, но зато потом вам будет спокойно, призвал Комаров.