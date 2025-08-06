Жительнице Подмосковья продали подгузники с опасными личинками

В одном из гипермаркетов Электростали продают подгузники с личинками, которые могут заразить детей гельминтами или вызвать аллергию. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Тревогу из-за опасных подгузников забила многодетная мать. Она купила памперсы для годовалой дочки и увидела внутри оранжевых насекомых. По ее словам, личинки были в восьми подгузниках.

По данным Shot, насекомые относятся к виду ковровый кожеед. Их личинки кусаются и разносят бактерии и яйца гельминтов. Также они могут спровоцировать аллергию, вплоть до отека Квинке. Как именно насекомые попали в пачку с подгузниками, пока неизвестно.

Ранее власти провинции Гуандун решили бороться с москитами, переносящими лихорадку чикунгунья, с помощью «комаров-каннибалов». Одна личинка такого насекомого может истребить до 100 особей. «Слоновых комаров» выпустили после того, как за неделю в городе Фошань лихорадкой заразились около шести тысяч человек.