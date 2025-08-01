Комаров-каннибалов выпустили в Китае для борьбы с опасной эпидемией

Власти провинции Гуандун выпустили особый вид хищных «слоновьих комаров», которые будут поедать комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным издания, за неделю в городе Фошань зафиксировали около шести тысяч новых случаев заражения лихорадкой. На фоне этого ученые выпустили в природу «слоновых комаров» (Toxorhynchites splendens). Их длина составляет до двух сантиметров. Одна личинка способна уничтожить до 100 особей.

Для борьбы с комарами в водоемы выпустили более пяти тысяч рыб, поедающих яйца и личинки насекомых. Все городские больницы с 3 600 койками готовы к приему пациентов.

Доцент Университета Сунь Ятсена Чжан Дунцзин заявил, что на «комариной фабрике» выпускают миллионы стерильных самцов комаров. Чикунгунья впервые появилась в Китае в 2008 году. Нынешнюю вспышку назвали крупнейшей в истории страны.

Ранее россиян предупредили, что комары могут передавать лихорадку Западного Нила и дирофиляриоз. Для минимизации рисков необходимо строго соблюдать гигиенические нормы.