Жительнице Нижегородской области назначили принудительные работы за долг по алиментам на детей

В городе Урень Нижегородской области местная жительница, лишенная родительских прав на шестерых детей, предстала перед судом за неуплату алиментов. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.

Известно, что женщина, которая уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение, имела долг в более чем 1,8 миллиона рублей. На этот раз суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев принудительных работ. Из ее заработной платы будут удерживать 10% в доход государства.