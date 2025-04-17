Жительница Забайкалья устроила пожар во время «духовных практик»

В Забайкальском крае пьяная женщина случайно устроила пожар в поле

В Краснокаменске накануне случился пожар — загорелась трава. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Забайкальскому краю.

Спасатели оперативно потушили огонь.

«Сотрудниками государственного пожарного надзора установлена виновная в возникновении пожара. 38-летняя забайкалка рассказала, что пришла на поле, чтобы „выпить, покурить, поразмыслить и подуховничать“», — сообщили в МЧС.

В состоянии алкогольного опьянения она случайно подожгла траву спичкой. Сначала женщина сама попыталась потушить траву, но попытки не увенчались успехом. В итоге пришлось вызвать профессионалов.

Забайкалку привлекут к административной ответственности.

Ранее пожар потушили в лесу в Балашихе. Очевидцы заметили огонь и сразу позвонили спасателям. На место ЧП прибыли 17 специалистов. По предварительным данным, возгорание случилось из-за действий человека.