Возгорание потушили в Озерном участковом лесничестве

В лесу рядом с микрорайоном ВНИИПО в Балашихе местные жители заметили возгорание площадью 0,4 гектара и сразу позвонили в службу 112. На место быстро прибыли 17 специалистов и восемь единиц техники.
Огонь быстро распространился и занял почти два гектара. С пожаром справились меньше чем за три часа.
По предварительным данным, причиной возгорания стали действия человека. Сейчас ведется расследование и устанавливаются подозреваемые. Напомним, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, грозит штраф — до 60 тысяч рублей для граждан, до 110 тысяч для должностных лиц и до двух миллионов для юридических.
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