Мать задушила дочь и утопила ее в ванной

Жительница Воскресенска задушила маленькую дочь и утопила ее в ванной

Жительницу Воскресенска задержали по подозрению в убийстве пятилетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета.

По данным следствия, накануне женщина задушила девочку поясом от халата и после этого утопила в ванной. Затем она сама сдалась полиции.

СК возбудил уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы преступления. В скором времени женщине изберут меру пресечения — обвинение настаивает на том, чтобы ее взяли под стражу.

Воскресенская городская прокуратура держит расследование на контроле.

Ранее жителя бурятского села Бичура заподозрили в убийстве жены, с которой он собирался разводиться, и старшей дочери. Сам мужчина признался в содеянном.