Жительница Ставрополя умерла после субботника на жаре

Жительница Ставрополя, работавшая в администрации Грачевского муниципального округа, умерла в 58 лет после субботника, на который ее обязали пойти во время жары. Об этом ее сын сообщил Telegram-каналу «Осторожно, новости» .

По его словам, 11 июля женщину отправили чистить дороги при +40 градусах. Практически сразу после мероприятия ей стало плохо. Пострадавшую успели доставить в больницу, но там она скончалась.

Причиной смерти медики назвали острый панкреатит, однако сын уверен, что ухудшение самочувствия спровоцировала именно длительная работа на жаре. К тому же ранее жительница Ставрополя никогда не жаловалась на поджелудочную железу.

По словам мужчины, семья планирует оспорить посмертную экспертизу и обратиться в правоохранительные органы.

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