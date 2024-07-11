Врач Рахматбулина: определить тепловой удар можно по высокой температуре тела и сухой и очень горячей коже

Врач терапевт-кардиолог сети «Клиника Фомина» Альбина Рахматбулина рассказала, что сильная жара чревата солнечным и тепловым ударами. По словам медика, определить тепловой удар можно по высокой температуре тела и сухой и очень горячей коже. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Другими признаками теплового удара являются головная боль, слабость, головокружение, тошнота и рвота, судороги, потеря сознания. Солнечный удар проявляется теми же симптомами, что и тепловой, только в дополнение кожа у человека становится красной и появляется чувство жжения в области головы.

При тепловом и солнечном ударах нельзя использовать слишком холодную воду или ледяные ванны. Пострадавшему нельзя давать кофе, алкоголь или очень холодные напитки. Его следует переместить в прохладное место и снять лишнюю одежду, сообщила медик.

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