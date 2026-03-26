Жительница Ставрополья прокатила пятилетнего сына в багажнике машины

МВД: сотрудники ГАИ после погони задержали автоледи с 5-летним сыном в багажнике

В Ставропольском крае госавтоинспекторы после непродолжительной погони задержали автоледи, перевозившую пятилетнего сына в багажнике автомобиля. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Красногвардейском округе госавтоинспекторы заметили местную жительницу, усадившую ребенка в багажник легкового автомобиля и начавшую движение. Они сразу же последовали за ней и остановили машину.

«Женщина пояснила, что забрала своего пятилетнего сына из детского сада. Он не хотел сидеть в автокресле и попросил разрешения прокатиться в багажнике», — написала Волк.

Женщина выполнила просьбу сына, проявив беспечность, ведь ребенок мог серьезно травмироваться при резком маневре или даже при незначительном ДТП. Госавтоинспекторы вызвали на место происшествия коллег из ПДН.

Волк уточнила, что в отношении автоледи составили административные протоколы — о неисполнении родительских обязанностей и нарушении правил перевозки детей. Документы направили в комиссию по делам несовершеннолетних, где женщину ждет разбирательство.

