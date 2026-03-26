Сотрудник ГИБДД попал в смертельное ДТП во время погони за мотоциклистом

В Приморском крае сотрудник Госавтоинспекции погиб в результате погони за мотоциклистом, служебный автомобиль врезался в фуру. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

ЧП произошло 26 марта на 720-м километре трассы А-370 в сторону Усурийска. Экипаж ДПС преследовал мотоциклиста, который не остановился после требования. Во время погони служебная машина врезалась в грузовик Hino.

В результате столкновения полицейский получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй инспектора с травмами различной степени тяжести отвезли в медицинское учреждение. На месте работают экипажи ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.

МВД Приморского края в телеграм-канале сообщило, что по факту автоаварии началась проверка, обстоятельства аварии уточняются. Ведомство назначило проведение ряда исследований.

