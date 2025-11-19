Жительница Швеции выжила после падения с американских горок

Жительница Швеции Карин Эльмегард упала с высоты шесть метров, когда каталась на американских горках в парке развлечений Gröna Lund. Дело сейчас рассматривается в суде Стокгольма, сообщило издание Daily Star .

В июне 2023 года американские горки резко остановились и частично сошли с рельсов. Причина — сломанный опорный механизм аттракциона Jetline. Эльмегард вместе с мужем Микаэлем находились в последнем вагоне. Они не смогли удержаться и выпали.

Мужчина успел ухватиться за балку, а его жене повезло меньше. Карин упала прямо на землю, получив тяжелые травмы.

«Я помню, как падала на траву, и она стремительно приближалась с ужасающей скоростью. Думаю, я бы не выжила, если бы упала на что-то более твердое, например, на рельсы», — рассказала она.

После падения Карин экстренно прооперировали. Она постепенно возвращается к нормальной жизни, но признается, что еще с трудом справляется с повседневными задачами.

Прокуратура обвинила парк развлечений в нарушении правил безопасности аттракционов и подала иск в суд, потребовав с компании 18 миллионов шведских крон (154,8 миллиона рублей).

Представители Gröna Lund и еще две компании, отвечавшие за техобслуживание американских горок, отрицают свою вину, не желая выплачивать пострадавшим посетителям компенсации. В тот день из-за неисправных американских горок пострадали девять человек, одна женщина погибла.

Ранее в Китае мужчина избавился от камней в почках, прокатившись на американских горках.