В Китае у мужчины вышли камни из почек после катания на американских горках

В Китае мужчине от камней в почках помогло избавиться катание на американских горках. Об этом сообщило издание Worldjournal .

Герой публикации по фамилии Ван признался, что почувствовал дискомфорт внизу живота. Судя по частым позывам к мочеиспусканию, он предположил, что камень вошел в мочеточник.

Он записался к врачу и повел детей парк аттракционов. После катания на трех американских горках мужчина почувствовал, что камень вышел самостоятельно.

Но медики не поверили Вану и прокомментировали статью словами о маловероятном событии или случайном совпадении. По мнению специалистов, вибрации американских горок могут вызвать ущемление или повреждение слизистой оболочки.

В начале октября мужчину с коралловидным камнем в почке спасли в больнице Балашихи.