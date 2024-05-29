Жительница Рязанской области пострадала из-за рухнувшего балкона

Жительница города Касимов в Рязанской области упала с высоты и получила травмы из-за рухнувшей под ней балконной плиты. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Ведомство возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Балкон обрушился вечером, когда на нем находилась хозяйка квартиры. В результате женщина упала со второго этажа. Ее доставили в больницу с травмами.

«Будет дана юридическая оценка действиям руководства управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом», — указали в пресс-службе.

Ранее в московской школе «Самбо-70» обрушились строительные леса. Здание находилось на капитальном ремонте, в момент ЧП в нем работали пять строителей. По данным источника, под завалами оказались три человека. Пострадавших осмотрела бригада медиков.