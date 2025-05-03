Вода из реки Ишим подтопила дорогу в Тюменской области

В Тюменской области паводок из реки Ишим затопил дорогу, ведущую от города Ишима к Синицынскому бору и близлежащим деревням. Об этом сообщил глава муниципального района Сергей Ломовцев в своем Telegram-канале .

«Нахожусь на участке а/д Ишим — Синицина. Вода пошла через полотно дороги, движение в направлении Синицинского бора перекрыто. Проезд в населенные пункты Синицинского бора пока еще возможен через села Плешково и Красная горка», — написал он.

Первые подтопления зафиксировали в деревне Симонова — вода зашла на четыре приусадебных участка с домами.

Ранее ливни размыли насыпной мост в Приморье. Три населенных пункта оказались отрезанными от транспортного сообщения.