В якутском селе Техтюр осквернили мемориал ветеранам ВОВ

В селе Техтюр Мегино-Кангаласского района Якутии осквернили мемориал ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

«В социальных медиа распространена информация об осквернении памятника ветеранам Великой Отечественной войны в селе Техтюр Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия)», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося организовали процессуальную проверку, правоохранители устанавливают причастных к происшествию.

Как уточнило РИА «Новости», пользователи Сети опубликовали фото, на котором были замазаны черной краской портреты ветеранов на мемориале. На произошедшее отреагировали в региональном МВД и министерстве обрнауки республики.

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