Жительница Подольска подожгла траурные венки у памятника «Скорбящая мать»

В Подольске местная жительница подожгла траурные венки у памятника-монумента «Скорбящая мать». Полиция задержала нарушительницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Сообщение о поджоге поступило в дежурную часть Климовского отдела полиции. Злоумышленницей оказалась женщина 1988 года рождения. Ее доставили в территориальный отдел правоохранительных органов.

«Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — уточнили в пресс-службе.

В Волгограде власти выделили большие деньги на реставрацию памятника «Место, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии» в сквере на улице Радомской. Работы планировали завершить к сентябрю, но по состоянию на 28 октября монумент так и не починили.