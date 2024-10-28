В Волгограде выделили большие деньги на реставрацию памятника, но так и не починили его

В Волгограде прокурор отменил возбуждение дела о халатности при содержании памятника на улице Радомской. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал обжаловать это решение и доложить о ситуации, сообщила пресс-служба .

Мемориал «Место, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии» в сквере на улице Радомской давно нуждался в ремонте. Власти выделили деньги на его реставрацию, и работы планировалось завершить к сентябрю. Однако памятник до сих пор не починили.

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК России «Халатность», и Бастрыкин однажды уже потребовал доклад о его расследовании. Но прокурор Ворошиловского района Алексей Хабаров отменил постановление об открытии дела. Следователи обратились к прокурору Волгограда Петру Треглазову и обжаловали это решение.

«Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову доложить о результатах обжалования решения прокурора», — сообщила пресс-служба.

Председатель Следкома запросил также доклад о расследовании уголовного дела в Магнитогорске о смерти заключенного. Мужчина умер в изоляторе в январе, специалисты нашли на его теле травмы.