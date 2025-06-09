Жительница Подмосковья задушила дочь и утопила ее в ванне

Продавщица из Воскресенска задушила собственную пятилетнюю дочь поясом от халата и утопила в ванне. Соседи рассказали 360.ru о семье погибшей девочки.

Татьяна, курирующая дом, где произошло убийство, положительно отозвалась о предполагаемой преступнице.

«Я не могу сказать, что она где-то в чем-то плохом была замечена, про нее все отзывы положительные. Что побудило — не знаю, не могу сейчас сказать. Может быть, какой-то стресс произошел. У нее бабушка положительная, сама девочка ходила английским заниматься», — поделилась Татьяна.

Жертва преступления росла в полной семье, рассказала соседка Дарья. По ее словам, бабушка девочки жила отдельно, но часто навещала внучку. Все вместе они гуляли и водили ребенка в детский сад. Мать девочки была приветливой и улыбчивой.

«С девочкой разговаривала спокойно, даже нежно, всегда интересовалась, что у нас сын ест, как спит ночами, в школу как пойдем, через год или два. То есть все интересы были по детям. Чтобы где-то гуляла — не было такого, всегда с дочкой, не пьющая, не наркоманка. Часто их встречала в лифте и на площадке детской. Даже на лавочке не сидела, всегда по площадке за ней ходила на прогулке. Все у них по режиму было, утром смотришь в окно — они уже гуляют, и зимой, и летом», — отметила Дарья.

По данным источника 360.ru, убитая девочка ходила в МДОУ «Детский сад» № 61, ее 40-летний отец работает начальником смены помола и отгрузки цемента, судимостей не имел. В момент преступления он находился на работе. Обвиняемая трудилась продавцом в магазине, на учете в НД и ПНД не состояла.

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мать девочки.

«Женщина призналась, что совершила убийство своего ребенка», — заявили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования этого дела и установленных обстоятельствах.

Upd: суд заключил предполагаемую убийцу под стражу до 8 августа 2025 года, сообщили в прокуратуре Московской области. По данным ГСУ СК России по Подмосковью, мать самостоятельно сообщила правоохранителям о содеянном.